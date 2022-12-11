Австрия посредством введения антироссийских санкций в первую очередь навредила себе, заявил бывший вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Мы многое пережили в последнее время, мы переживаем санкции, которые были приняты и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счёт того, что Россия будет поставлена на колени. Это совершенно не так», — приводит РИА Новости слова Штрахе на митинге в Вене.

Он отметил, что у России положительное сальдо торгового баланса.

Экс-вице-канцлер добавил, что антироссийские санкции нанесли вред самой Австрии.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США втянули Европу в санкционные войны с Россией.

В ноябре журнал Focus Online сообщил, что из-за действий США немецкая экономика оказалась в трудной ситуации: принятый американскими властями закон о сокращении инфляции создаёт конкурентные трудности для немецких компаний.