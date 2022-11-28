Володин: США втянули Европу в санкционные войны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США втянули Европу в санкционные войны с Россией.

«Для себя американцы берут энергоресурсы по одной цене, а для Европы поставляют в четыре раза дороже, но при этом втянули в санкционные войны против России, свернули наши программы, которые позволяли использовать дешёвую энергию, а она была именно фундаментом развития промышленности в Германии, во Франции, в других государствах», — цитирует Володина ТАСС.

Об этом он сказал в ходе визита в Узбекистан.

По его словам, «сейчас главы государств Евросоюза, наконец, стали признавать, что именно российские энергоресурсы были основой благополучия европейцев».

В начале ноября глава Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что разница в цене на энергоносители в европейских странах и Соединённых Штатах, а также субсидии американского правительства, выплачиваемые с целью привлечения бизнеса, становятся причиной невыгодного положения производителей ЕС на мировом рынке.