Узнать больше

Володин: США втянули Европу в санкционные войны

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США втянули Европу в санкционные войны с Россией.
Володин: США втянули Европу в санкционные войны
  • РИА Новости

«Для себя американцы берут энергоресурсы по одной цене, а для Европы поставляют в четыре раза дороже, но при этом втянули в санкционные войны против России, свернули наши программы, которые позволяли использовать дешёвую энергию, а она была именно фундаментом развития промышленности в Германии, во Франции, в других государствах», — цитирует Володина ТАСС.

Об этом он сказал в ходе визита в Узбекистан.

По его словам, «сейчас главы государств Евросоюза, наконец, стали признавать, что именно российские энергоресурсы были основой благополучия европейцев».

В начале ноября глава Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что разница в цене на энергоносители в европейских странах и Соединённых Штатах, а также субсидии американского правительства, выплачиваемые с целью привлечения бизнеса, становятся причиной невыгодного положения производителей ЕС на мировом рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить