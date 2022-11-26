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Focus Online: США взяли в «клещи» немецкую экономику

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Из-за действий США немецкая экономика оказалась в трудной ситуации: принятый американскими властями закон о сокращении инфляции создаёт конкурентные трудности для немецких компаний, пишет Focus Online.
Focus Online: США взяли в «клещи» немецкую экономику
  • AP
  • © Michael Sohn

Как отмечает издание, санкции Вашингтона против китайских полупроводников при этом вынуждают немецкий бизнес пересматривать выгодное сотрудничество с КНР.

«В Вашингтоне эра «свободной торговли» сменилась эрой «управляемой торговли». В этой связи министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что «эпоха, во время которой многие считали, что рынок правит, а политика должна держаться в стороне, точно прошла. Эта идея и раньше была ошибочной», — цитирует издание ИноТВ

Как сообщил ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, Европейский союз будет вынужден принять меры в ответ на закон США о снижении инфляции.

Документ, в частности, предусматривает налоговые льготы, стимулирующие покупку только тех электромобилей, которые были собраны в США и которые содержат аккумуляторы, собранные с использованием американских компонентов.

Главы Минэкономики Франции и ФРГ Брюно Ле Мэр и Роберт Хабек заявили о договорённости между странами защитить европейскую промышленность от влияния закона США, который нарушает правила конкуренции.

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