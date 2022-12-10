Германия понесла самые большие потери среди европейских стран от антироссийских санкций. Об этом заявил лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Одной из самых «потерявших» европейских стран в проекте «АнтиРоссия» стала... Германия. Именно ФРГ пожертвовала миллионами евро прибыли от разрыва бизнес-контактов с Россией, в том числе с треском «вылетев в трубу» с «Северным потоком — 2», — написал он в Telegram.

Слуцкий добавил, что целью такой политики было «укрепление Украины», чья экономика в настоящее время находится на внешнем жизнеобеспечении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США втянули Европу в санкционные войны с Россией.

В ноябре журнал Focus Online сообщил, что из-за действий США немецкая экономика оказалась в трудной ситуации: принятый американскими властями закон о сокращении инфляции создаёт конкурентные трудности для немецких компаний.