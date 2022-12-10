Володин потребовал от Германии и Франции компенсаций за ущерб жителям Донбасса
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«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придётся выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесённого ущерба. Но это только начало», — написал он в Telegram.
Володин добавил, что спланированное неисполнение обязательств в рамках Минских соглашений является преступлением.
Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».
Позднее российский президент Владимир Путин заявил, что разочарован высказыванием экс-канцлера Германии о Минских соглашениях.