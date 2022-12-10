Узнать больше

Володин потребовал от Германии и Франции компенсаций за ущерб жителям Донбасса

Короткая ссылка
Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях приравнивают Берлин и Париж к виновным за события в Донбассе за последние восемь лет, поэтому они должны выплатить жителям региона компенсации за причинённый ущерб. С таким мнением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин потребовал от Германии и Франции компенсаций за ущерб жителям Донбасса
  • AP
  • © Gerald Herbert

«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придётся выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесённого ущерба. Но это только начало», — написал он в Telegram.

Володин добавил, что спланированное неисполнение обязательств в рамках Минских соглашений является преступлением.

Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».

Позднее российский президент Владимир Путин заявил, что разочарован высказыванием экс-канцлера Германии о Минских соглашениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить