Володин потребовал от Германии и Франции компенсаций за ущерб жителям Донбасса

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях приравнивают Берлин и Париж к виновным за события в Донбассе за последние восемь лет, поэтому они должны выплатить жителям региона компенсации за причинённый ущерб. С таким мнением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придётся выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесённого ущерба. Но это только начало», — написал он в Telegram.

Володин добавил, что спланированное неисполнение обязательств в рамках Минских соглашений является преступлением.

Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».

Позднее российский президент Владимир Путин заявил, что разочарован высказыванием экс-канцлера Германии о Минских соглашениях.