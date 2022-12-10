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Министр торговли: ЕС и Сеул должны совместно бороться против закона США о снижении инфляции

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Министр торговли Южной Кореи Дукгын Ан выразил уверенность, что Европейскому союзу и Сеулу необходимо тесно сотрудничать при реагировании на американский закон о снижении инфляции.

Об этом южнокорейский министр сказал в интервью изданию Euractiv.

«Есть огромное пространство для совместной работы ЕС и Кореи, чтобы сделать положения (закона. — RT) более совместимыми с ВТО и не создавать ненужных проблем стратегически важным частям нашей промышленности», — сказал Ан.

При этом министр признал, что добиться результатов в изменении положений закона в краткосрочной перспективе будет сложно.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выработать сильный ответ на американский закон о снижении инфляции.

Евродепутаты, в свою очередь, призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции.

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