Полянский заявил, что Западу не свалить на Россию вину за передачу оружия третьим странам

Первый российский зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза заявил, что западным странам не удастся возложить на Россию вину за попадание в руки террористов вооружения, которое Запад поставляет Украине.

Полянский обратил внимание, что западные страны не сказали ни слова на заседании Совбеза.

«И это несмотря на приведённые факты и свидетельства. Вам просто нечего на это сказать», — цитирует его РИА Новости.

Полянский отметил, что единственное, что могут страны Запада, это обвинять во всём Россию.

«Так вот, дамы и господа, хочу подчеркнуть, что вам не удастся свалить на Россию вину за то, что украинские каратели из вашего оружия убивали и продолжают убивать мирное население Донбасса», — заключил дипломат.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что ВСУ предпринимают попытки буквально сровнять Донецк с землёй при помощи поставляемого странами Запада оружия.

Он добавил, что Россия сожалеет, что у секретариата ООН не нашлось смелости для осуждения киевского режима за удары по Донецку.