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Полянский заявил, что Западу не свалить на Россию вину за передачу оружия третьим странам

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Первый российский зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза заявил, что западным странам не удастся возложить на Россию вину за попадание в руки террористов вооружения, которое Запад поставляет Украине.

Полянский обратил внимание, что западные страны не сказали ни слова на заседании Совбеза.

«И это несмотря на приведённые факты и свидетельства. Вам просто нечего на это сказать», — цитирует его РИА Новости.

Полянский отметил, что единственное, что могут страны Запада, это обвинять во всём Россию.

«Так вот, дамы и господа, хочу подчеркнуть, что вам не удастся свалить на Россию вину за то, что украинские каратели из вашего оружия убивали и продолжают убивать мирное население Донбасса», — заключил дипломат.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что ВСУ предпринимают попытки буквально сровнять Донецк с землёй при помощи поставляемого странами Запада оружия.

Он добавил, что Россия сожалеет, что у секретариата ООН не нашлось смелости для осуждения киевского режима за удары по Донецку.

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