Небензя: Россия сожалеет, что ООН не осудила удары ВСУ по Донецку в ДНР
Небензя рассказал, что ВСУ стараются осуществлять атаки по местам массового скопления людей в час-пик.
Это, подчеркнул постпред, приводит к большим жертвам среди гражданского населения и разрушениям.
«Сожалеем, что у чиновников секретариата ООН не нашлось смелости осудить обстрелы Донецка, хотя по ударам по украинской территории они высказываются постоянно», — цитирует его РИА Новости.
Российский постпред также отметил, что ВСУ предпринимают попытки буквально сровнять Донецк с землёй при помощи поставляемого странами Запада оружия.