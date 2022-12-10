Небензя: Россия сожалеет, что ООН не осудила удары ВСУ по Донецку в ДНР

Российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что Россия сожалеет, что у секретариата ООН не нашлось смелости для осуждения киевского режима за удары по Донецку в Донецкой Народной Республике.

Небензя рассказал, что ВСУ стараются осуществлять атаки по местам массового скопления людей в час-пик.

Это, подчеркнул постпред, приводит к большим жертвам среди гражданского населения и разрушениям.

«Сожалеем, что у чиновников секретариата ООН не нашлось смелости осудить обстрелы Донецка, хотя по ударам по украинской территории они высказываются постоянно», — цитирует его РИА Новости.

Российский постпред также отметил, что ВСУ предпринимают попытки буквально сровнять Донецк с землёй при помощи поставляемого странами Запада оружия.