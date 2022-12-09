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Белый дом: почти все застрявшие в водах Турции танкеры не перевозят российскую нефть

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что почти все застрявшие в водах Турции танкеры не перевозят российскую нефть.
Белый дом: почти все застрявшие в водах Турции танкеры не перевозят российскую нефть
  • Gettyimages.ru

«Насколько мы понимаем, почти все застрявшие танкеры перевозят нефть не из России», — сказала она на брифинге.

Также Жан-Пьер заявила, что на эти суда не влияет потолок цен на российскую нефть.

По её словам, Вашингтон находится в контакте с Анкарой по этому вопросу. 

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон не считает, что Россия может быть причастна к ситуации со скоплением российских нефтетанкеров у берегов Турции.

5 декабря газета Financial Times писала, что очередь из танкеров образовалась в турецких водах после введения ограничений цен на российскую нефть.

Позже замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия обеспокоена ситуацией со скоплением российских нефтетанкеров у берегов Турции.

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