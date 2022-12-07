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Грушко: Россия обеспокоена ситуацией со скоплением нефтетанкеров у берегов Турции

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Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена ситуацией со скоплением российских нефтетанкеров у берегов Турции.
Грушко: Россия обеспокоена ситуацией со скоплением нефтетанкеров у берегов Турции
  • РИА Новости

«Эта ситуация нам известна. Конечно, она вызывает у нас тревогу с точки зрения интересов наших операторов», — сказал он. 

По словам замглавы МИД, данную проблему обсуждают по линии транспортных и страховых компаний, поскольку страхованием занимаются компании, а не государство.

Грушко добавил, что если проблему не удастся решить, то вопрос вынесут на политический уровень.

Ранее газета Financial Times писала, что очередь из танкеров образовалась в турецких водах после введения ограничений цен на российскую нефть.

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