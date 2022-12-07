Грушко: Россия обеспокоена ситуацией со скоплением нефтетанкеров у берегов Турции
- РИА Новости
«Эта ситуация нам известна. Конечно, она вызывает у нас тревогу с точки зрения интересов наших операторов», — сказал он.
По словам замглавы МИД, данную проблему обсуждают по линии транспортных и страховых компаний, поскольку страхованием занимаются компании, а не государство.
Грушко добавил, что если проблему не удастся решить, то вопрос вынесут на политический уровень.
Ранее газета Financial Times писала, что очередь из танкеров образовалась в турецких водах после введения ограничений цен на российскую нефть.