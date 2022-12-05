FT: в Турции образовалась очередь из танкеров из-за потолка цен на российскую нефть
Отмечается, что Анкара ввела дополнительные страховые требования в связи с введением потолка цен на российскую нефть.
«Около 19 судов ожидали перехода через турецкие воды в понедельник», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович дал прогноз по ситуации на мировом рынке нефти.