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FT: в Турции образовалась очередь из танкеров из-за потолка цен на российскую нефть

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Очередь из танкеров образовалась в турецких водах после введения ограничений цен на российскую нефть. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы.

Отмечается, что Анкара ввела дополнительные страховые требования в связи с введением потолка цен на российскую нефть.  

«Около 19 судов ожидали перехода через турецкие воды в понедельник», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович дал прогноз по ситуации на мировом рынке нефти.

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