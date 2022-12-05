FT: в Турции образовалась очередь из танкеров из-за потолка цен на российскую нефть

Очередь из танкеров образовалась в турецких водах после введения ограничений цен на российскую нефть. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы.