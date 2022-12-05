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Специалист Митрахович спрогнозировал ситуацию на мировом рынке нефти

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Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета, дал прогноз по ситуации на мировом рынке нефти.
Специалист Митрахович спрогнозировал ситуацию на мировом рынке нефти
  • РИА Новости

«Резких скачков цен не будет, поскольку все уверены, что российская нефть сможет приходить на мировые рынки», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его мнению, в нефтяных контрактах постепенно будет увеличиваться роль национальных валют, а в мировой торговле пойдёт процесс дедолларизации.

«Но это процесс длительный», — отметил Митрахович.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о введении потолка цен на российскую нефть.

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