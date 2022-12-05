Специалист Митрахович спрогнозировал ситуацию на мировом рынке нефти
- РИА Новости
«Резких скачков цен не будет, поскольку все уверены, что российская нефть сможет приходить на мировые рынки», — цитирует эксперта oilcapital.ru.
По его мнению, в нефтяных контрактах постепенно будет увеличиваться роль национальных валют, а в мировой торговле пойдёт процесс дедолларизации.
«Но это процесс длительный», — отметил Митрахович.
Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о введении потолка цен на российскую нефть.