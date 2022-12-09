Йеллен: США не считают Россию причастной к скоплению нефтетанкеров у берегов Турции
«Нет оснований подозревать, что российское правительство причастно к решению Турции запретить судам транзит в Средиземное море», — цитирует её РИА Новости.
Ранее газета Financial Times писала, что очередь из танкеров образовалась в турецких водах после введения ограничений цен на российскую нефть.
Позже замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия обеспокоена ситуацией со скоплением российских нефтетанкеров у берегов Турции.