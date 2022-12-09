Грушко: нужно юридическое закрепление вывода российского продовольствия из-под санкций
- РИА Новости
По его словам, послабления, на которые пошли страны ЕС, выражены в изменениях или разъяснениях, данных к уже принятым регламентам.
«Мы продолжаем настаивать на том, чтобы эти послабления были сделаны не путём разъяснений, которые не имеют юридической силы, а путём изменения регламентов», — приводит РИА Новости слова Грушко.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что мировой рынок удобрений и продовольствия не может восстановиться без России.