Путин заявил о готовности России к расширению поставок удобрений на мировые рынки
- РИА Новости
Об этом он сказал на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по минеральным удобрениям, основателем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным.
«Готовность у нас есть к расширению этой работы со всеми партнёрами, без всякого исключения», — сказал Путин.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что мировой рынок удобрений и продовольствия не может восстановиться без России.