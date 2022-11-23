Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности России к расширению поставок удобрений на мировые рынки.

Об этом он сказал на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по минеральным удобрениям, основателем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным.

«Готовность у нас есть к расширению этой работы со всеми партнёрами, без всякого исключения», — сказал Путин.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что мировой рынок удобрений и продовольствия не может восстановиться без России.