В Белом доме согласны с необходимостью усиления контроля за помощью Украине

Белый дом выражает согласие с предложениями членов палаты представителей о необходимости расширить аудит помощи для Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы согласны с членами конгресса о расширении аудита», — приводит РИА Новости слова Кирби.

Ранее Республиканская партия представила в палате представителей конгресса США законопроект об аудите средств, которые идут на оказание помощи Украине.

Кроме того, конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси заявил, что Соединённым Штатам необходимо начать тщательную проверку по поводу того, куда Киев потратил $60 млрд, уже направленных Вашингтоном.