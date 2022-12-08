Hill: среди представителей обеих партий в конгрессе США возрастает поддержка России

Обозреватель американской газеты The Hill Дуглас Шоэн в своей статье выразил опасение в связи с тем, что в конгрессе США укрепляется позиция сокращения поддержки Украины.

Как считает журналист, «идеалы США попали под огонь», когда Россия начала спецоперацию на Украине.

«На правой стороне политического спектра начали крепнуть тенденции к изоляционизму, а республиканцы стоят в первых рядах тех, кто призывает сократить поддержку Украине — суверенной и демократической стране, на которую жестоко посягнул Владимир Путин», — пишет он.

По словам Шоэна, на ранних этапах украинского кризиса интересы России «отстаивали только ультраправые националисты», которые выступали за сокращение объёмов поддержки Киеву.

«Но, как это бывает и с другими маргинальными взглядами, такая позиция стремительно просочилась в массы — и десятки высокопоставленных республиканцев заняли такую же пророссийскую позицию. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти даже охарактеризовал текущий уровень поддержки США Украине как «чек без указанной суммы», — говорится в материале.

Ранее Республиканская партия представила в палате представителей конгресса США законопроект об аудите средств, которые идут на оказание помощи Украине.

Кроме того, конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси заявил, что Соединённым Штатам необходимо начать тщательную проверку по поводу того, куда Киев потратил $60 млрд, уже направленных Вашингтоном.