Конгрессмен Мэсси заявил, что США должны урезать поддержку Украины
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В своём Twitter он написал, что Соединённым Штатам необходимо начать тщательную проверку по поводу того, куда Киев потратил $60 млрд, уже направленных Вашингтоном.
Ранее ведущая Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News назвала президента Украины Владимира Зеленского «королевой пособий», получаемых от Соединённых Штатов.
В октябре ветеран армии США, политик из штата Калифорния Джеймс Брэдли раскритиковал решение американского президента Джо Байдена финансово поддерживать украинский режим.