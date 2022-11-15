Конгрессмен Мэсси заявил, что США должны урезать поддержку Украины

Конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси заявил, что США должны немедленно урезать финансовую и военную поддержку Украины и инициировать расследование против Киева.

В своём Twitter он написал, что Соединённым Штатам необходимо начать тщательную проверку по поводу того, куда Киев потратил $60 млрд, уже направленных Вашингтоном.

Ранее ведущая Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News назвала президента Украины Владимира Зеленского «королевой пособий», получаемых от Соединённых Штатов.

В октябре ветеран армии США, политик из штата Калифорния Джеймс Брэдли раскритиковал решение американского президента Джо Байдена финансово поддерживать украинский режим.