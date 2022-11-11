Ведущая Кэндис Оуэнс в эфире Fox News назвала Зеленского «королевой пособий»
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- © Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency
Она заявила, что на поддержку Украины Вашингтон потратил около $50 млрд.
«Но для королевы пособий этого недостаточно! Он хочет, чтобы они (деньги от США. — RT) продолжали поступать», — сказала журналистка.
Во время её выступления на экране транслировались фотографии Зеленского.
Ранее лидер Партии возрождения Японии Мунэо Судзуки раскритиковал Зеленского за «высокомерие и эгоизм».
По его словам, Киев воюет лишь за счёт вооружения и денег, которые получает от США, Великобритании и НАТО.