Ведущая Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News назвала президента Украины Владимира Зеленского «королевой пособий», получаемых от Соединённых Штатов.

Она заявила, что на поддержку Украины Вашингтон потратил около $50 млрд.

«Но для королевы пособий этого недостаточно! Он хочет, чтобы они (деньги от США. — RT) продолжали поступать», — сказала журналистка.

Во время её выступления на экране транслировались фотографии Зеленского.

Ранее лидер Партии возрождения Японии Мунэо Судзуки раскритиковал Зеленского за «высокомерие и эгоизм».

По его словам, Киев воюет лишь за счёт вооружения и денег, которые получает от США, Великобритании и НАТО.