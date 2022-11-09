Японский политик Судзуки назвал Зеленского высокомерным эгоистом
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Об этом информирует Yahoo News Japan.
Судзуки считает, что Зеленскому стоило бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении огня в ходе предстоящего саммита G20 в Индонезии.
По его словам, Киев воюет лишь за счёт вооружения и денег, которые получает от США, Великобритании и НАТО.
Японский политик добавил, что «Зеленский ведёт себя высокомерно и ставит свою персону в центр событий», передаёт РИА Новости.
«Не странно ли это?» — написал Судзуки.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на условиях России.