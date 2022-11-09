Японский политик Судзуки назвал Зеленского высокомерным эгоистом

Лидер Партии возрождения Японии Мунэо Судзуки раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за «высокомерие и эгоизм».

Об этом информирует Yahoo News Japan.

Судзуки считает, что Зеленскому стоило бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении огня в ходе предстоящего саммита G20 в Индонезии.

По его словам, Киев воюет лишь за счёт вооружения и денег, которые получает от США, Великобритании и НАТО.

Японский политик добавил, что «Зеленский ведёт себя высокомерно и ставит свою персону в центр событий», передаёт РИА Новости.

«Не странно ли это?» — написал Судзуки.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на условиях России.