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Японский политик Судзуки назвал Зеленского высокомерным эгоистом

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Лидер Партии возрождения Японии Мунэо Судзуки раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за «высокомерие и эгоизм». 
Японский политик Судзуки назвал Зеленского высокомерным эгоистом
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Yahoo News Japan.

Судзуки считает, что Зеленскому стоило бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении огня в ходе предстоящего саммита G20 в Индонезии.

По его словам, Киев воюет лишь за счёт вооружения и денег, которые получает от США, Великобритании и НАТО.

Японский политик добавил, что «Зеленский ведёт себя высокомерно и ставит свою персону в центр событий», передаёт РИА Новости.

«Не странно ли это?» — написал Судзуки.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на условиях России.

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