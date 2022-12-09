Замглавы МИД Рябков заявил о плачевном состоянии отношений России и США

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что отношения России и США находятся в плачевном состоянии.

«Всем присутствующим, конечно, очевидно, что российско-американские отношения находятся в крайне тяжёлом, плачевном состоянии. Проводимый Вашингтоном конфронтационный антироссийский курс приобретает более острый и всеобъемлющий характер», — цитирует его ТАСС.

Об этом он сказал в ходе дискуссии «Россия — США: каковы пределы конфронтации?» на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее Рябков заявил, что Россия не желает разрыва дипломатических отношений с США.

В августе директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что российские дипломаты предупредили американских коллег о точках невозврата, после которых может наступить разрыв дипломатических отношений двух стран.