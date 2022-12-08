Рябков заявил о нежелании России разрывать дипотношения с США

Россия не желает разрыва дипломатических отношений с США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы не хотели бы такого развития. По большому счёту разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остаётся только силовой», — сказал Рябков в интервью газете «Известия».

По его словам, каналы коммуникаций являются востребованными и необходимы в том числе для обсуждения судеб граждан России в американских тюрьмах.

13 августа директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что российские дипломаты предупредили американских коллег о точках невозврата, после которых может наступить разрыв дипломатических отношений двух стран.