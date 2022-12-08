Узнать больше

Рябков заявил о нежелании России разрывать дипотношения с США

Короткая ссылка
Россия не желает разрыва дипломатических отношений с США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы не хотели бы такого развития. По большому счёту разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остаётся только силовой», — сказал Рябков в интервью газете «Известия».

По его словам, каналы коммуникаций являются востребованными и необходимы в том числе для обсуждения судеб граждан России в американских тюрьмах.

13 августа директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что российские дипломаты предупредили американских коллег о точках невозврата, после которых может наступить разрыв дипломатических отношений двух стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить