Рябков заявил о нежелании России разрывать дипотношения с США
«Мы не хотели бы такого развития. По большому счёту разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остаётся только силовой», — сказал Рябков в интервью газете «Известия».
По его словам, каналы коммуникаций являются востребованными и необходимы в том числе для обсуждения судеб граждан России в американских тюрьмах.
13 августа директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что российские дипломаты предупредили американских коллег о точках невозврата, после которых может наступить разрыв дипломатических отношений двух стран.