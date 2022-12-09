ЕС намерен конфисковывать активы российского бизнеса на базе обвинений в обходе санкций

Конфискация активов российских олигархов в ЕС будет происходить на основании уголовных обвинений в обходе санкций.

Как пишет ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров внутренних дел.

«Я представлю министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, где у нас есть новое развитие, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний», — отметил он.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления активами России.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что глава Еврокомиссии намерена легализовать понятие «грабёж», заявляя о создании специальных структур для управления активами России.