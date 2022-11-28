Юрист Ярмуш: Евросоюз лишает каждое своё государство суверенитета

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что Совет ЕС включил обход санкций в список уголовных преступлений.

По мнению Ярмуш, Евросоюз действует таким образом, чтобы лишить каждое государство-член ЕС своего суверенитета и независимости.

«Поэтому вводится уголовная ответственность против тех лиц, которые будут нарушать санкции Евросоюза. То есть фактически вводится прямое регулирование каждым членом ЕС вне рамок местной законодательной, исполнительной и судебной власти. Вводится прямое действие судебной власти и исполнительных и законодательных органов Евросоюза. Все члены ЕС в этом случае теряют суверенитет», — рассказала юрист.

Она добавила, что с точки зрения международного права такие действия являются незаконными.

«Все члены Евросоюза должны де-юре сохранять свой суверенитет. Они находятся в Евросоюзе только добровольно. Можно вспомнить, как Великобритания выходила из ЕС. Это было сделано, потому что власти Великобритании понимали, что следующим шагом ЕС будет полный отказ от собственного суверенитета каждого члена Евросоюза… Все члены Евросоюза — пешки в руках законодательной, исполнительной и судебной власти ЕС», — заключила собеседница RT.

Ранее стало известно, что обход санкций включили в список уголовных преступлений в Евросоюзе.