Боррель опроверг слухи о том, что Турция причастна к обходу антироссийских санкций

Власти Турции предоставили данные, свидетельствующие об отсутствии реэкспорта подсанкционных товаров ЕС в Россию, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу представил отчёт о потоках импорта в Турцию из ЕС и экспорта из Турции в Россию. Боррель подтвердил, что эти сведения действительно подтверждают увеличение движения товара из Турции в Россию.

«Но в то же время не зафиксировано увеличение импорта из ЕС в Турцию. Значит, этот тезис о реэкспорте европейских товаров из ЕС в Россию через Турцию, согласно данным, предоставленным турецким министром, не подтверждается», — цитирует европейского дипломата РИА Новости.

Боррель также подчеркнул, что в Анкаре не делали заявлений о присоединении к антироссийским санкциям ЕС.

В Турции ранее отмечали, что антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине, будут считаться легитимными только в том случае, если решение о них будет приниматься под эгидой ООН.

Официальный представитель лидера страны Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена присоединяться к санкциям против России.