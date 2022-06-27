В Турции заявили, что санкции против России будут легитимны лишь при введении в рамках ООН

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Антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине, будут считаться легитимными только в том случае, если решение о них будет приниматься под эгидой ООН. Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
В Турции заявили, что санкции против России будут легитимны лишь при введении в рамках ООН
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Алтун рассказал, что против Турции также были введены санкции «под ложными предлогами и по политическим мотивам». 

Он добавил, что антитурецкие санкции, связанные с политическими соображениями, сейчас введены против оборонной промышленности страны.

«По этой причине мы считаем, что санкции будут значимыми и легитимными только в том случае, если решение о них будет приниматься под эгидой Организации Объединённых Наций», — приводит ТАСС его слова в интервью итальянской газете Il Messaggero.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена присоединяться к санкциям против России.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в интервью Anadolu, что Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции в вопросе санкций против России, несмотря на то что у Запада и у международного сообщества есть вопросы по присоединению Турции к санкционной политике.

В конце апреля Чавушоглу сообщил, что российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.

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