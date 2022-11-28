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Совет ЕС включил обход санкций в список уголовных преступлений

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Обход санкций включили в список уголовных преступлений в Евросоюзе. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Совет ЕС включил обход санкций в список уголовных преступлений
  • AP

«Сегодня Совет ЕС единогласно утвердил решение о добавлении нарушения санкций в список «уголовных преступлений ЕС», включённых в Договор о функционировании ЕС», — говорится в сообщении.

В Турции ранее отмечали, что антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине, будут считаться легитимными только в том случае, если решение о них будет приниматься под эгидой ООН.

Позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель опроверг слухи о том, что Турция причастна к обходу антироссийских санкций.

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