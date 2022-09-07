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Путин: российские бизнесмены не лишились бы своих яхт, если бы держали их в России

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Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом.
Путин: российские бизнесмены не лишились бы своих яхт, если бы держали их в России
  • kremlin.ru

«Многим я в своё время говорил, знаете: набегаетесь, защищая свои интересы. У них там что-то арестовали — счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом. Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Ничего бы не потеряли, всё было бы здесь, на Родине. И прибыли бы получали от вложенных денег», — сказал он.

Ранее Путин на полях Восточного экономического форума заявил о прохождении пика самой сложной ситуации в экономике страны.

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