Путин: российские бизнесмены не лишились бы своих яхт, если бы держали их в России
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«Многим я в своё время говорил, знаете: набегаетесь, защищая свои интересы. У них там что-то арестовали — счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом. Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Ничего бы не потеряли, всё было бы здесь, на Родине. И прибыли бы получали от вложенных денег», — сказал он.
Ранее Путин на полях Восточного экономического форума заявил о прохождении пика самой сложной ситуации в экономике страны.