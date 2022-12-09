Журналистка Daily Mail заявила о чувстве стыда британцев за желание избавиться от украинских беженцев

Британская журналистка Дженни Мюррей написала в The Daily Mail, что в настоящий момент британцы испытывают чувство стыда, так как хотят избавиться от украинских беженцев, чтобы вернуться к прежней жизни.

По её словам, принявшие беженцев в рамках программы «Дома для Украины» теперь столкнулись с кризисом стоимости жизни и понимают, что просто не могут позволить себе« содержать, кормить, обогревать и оказывать бесконечную помощь».

«Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуть себе жизнь», — говорится в материале.

Она также отметила, что британцы беспокоятся о том, что от них ожидается в рамках помощи. Например, должны ли они стать финансовыми гарантами при съёме частного жилья своими гостями.

Мюррей также указала на резкое увеличение числа бездомных украинских беженцев в Англии из-за сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что в Великобритании постепенно сворачивается программа «Дома для Украины», предназначенная для украинских беженцев.

Также СМИ писали о неоднократных конфликтах украинских беженцев с принимающими их британцами. Так, например, украинка обвинила приютившую её гражданку Великобритании в рабстве, а ещё одна беженка пожаловалась на приютившую её британскую семейную пару, попросившую покинуть их жилище.