В Пентагоне утверждают, что военная помощь Киеву не мешает США поставлять оружие на Тайвань

Поставки вооружения Украине со стороны Соединённых Штатов никак не препятствуют оказанию военной помощи Тайваню, заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

«Позвольте мне твёрдо заявить о том, что поддержка США Украины никоим образом не влияет негативно на наши возможности… выполнять сделки по продаже оружия другим странам или иным образом поддерживать Тайвань», — цитирует её ТАСС.

Хикс добавила, что оказание военной помощи Украине и Тайваню никак не пересекается, поскольку Киеву США передают вооружения с собственных складов, а для Тайваня у Вашингтона создана «совершенно новая машина».

29 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США продолжат поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Украине.

Газета The Wall Street Journal передавала, что власти США обеспокоены угрозой дефицита вооружений для поставок Тайваню из-за масштабной военной помощи Украине.