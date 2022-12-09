Антонов: Бут подвергался мощнейшему физическому и психологическому давлению в США
Об этом он заявил в своём видеообращении к Виктору Буту.
«Условия, в которых содержат наших граждан в тюрьмах США, простым людям сложно представить. Знаем о мощнейшем физическом и психологическом давлении на вас. И всё это вы перенесли с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа», — заявил Антонов.
Ранее адвокат россиянина Виктора Бута Алексей Тарасов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о ходе переговоров об обмене Бута на Грайнер.
8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута. Согласно последним данным, самолёт с Бутом уже приземлился в аэропорту Внуково-2.