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Антонов: Бут подвергался мощнейшему физическому и психологическому давлению в США

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что россиянин Виктор Бут, отбывавший тюремное заключение в США, подвергался мощнейшему физическому и психологическому давлению.

Об этом он заявил в своём видеообращении к Виктору Буту.

«Условия, в которых содержат наших граждан в тюрьмах США, простым людям сложно представить. Знаем о мощнейшем физическом и психологическом давлении на вас. И всё это вы перенесли с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа», — заявил Антонов.

Ранее адвокат россиянина Виктора Бута Алексей Тарасов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о ходе переговоров об обмене Бута на Грайнер.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута. Согласно последним данным, самолёт с Бутом уже приземлился в аэропорту Внуково-2.

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