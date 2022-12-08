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Bloomberg: ЕС введёт санкции против Ирана за якобы военную помощь России

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Евросоюз намерен расширить санкционный список против Ирана из-за подавления протестов в стране и якобы военной помощи России.
Bloomberg: ЕС введёт санкции против Ирана за якобы военную помощь России
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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Запреты на въезд и заморозка активов будут введены в отношении 21 физического и юридического лица из-за подавлений протестов, десять пунктов будут добавлены за поставки беспилотников России», — говорится в сообщении.

Ожидается, что санкции могут согласовать на встрече глав МИД в Брюсселе 12 декабря.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают, откуда в СМИ появилась информация о якобы договорённости между Тегераном и Москвой по производству на территории России иранских беспилотных летательных аппаратов.

Иранская сторона провела экспертную встречу с украинскими специалистами по вопросу военных беспилотников.

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Тегеран не получил от Киева доказательств использования на Украине произведённых в Иране беспилотников.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал сообщения об использовании Россией иранских беспилотников на Украине фейками.

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