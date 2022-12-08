Кирби: США не могли заключить сделку по обмену Уилана на тех же условиях, что и по Грайнер

Власти Соединённых Штатов не могли заключить с Россией соглашение по обмену американца Пола Уилана на тех же условиях, что были достигнуты для возвращения баскетболистки Бриттни Грайнер.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Мы не могли решить с ним (Уиланом. — RT) вопрос тем же путём, каким мы смогли действовать с (Тревором. — RT) Ридом и (Бриттни) Грайнер», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кирби, США продолжат пытаться вернуть Уилана домой.

Ранее МИД России заявил о том, что гражданин России Виктор Бут возвращён на Родину.

В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Бута на американку Бриттни Грайнер.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.

27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.