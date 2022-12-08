Патрушев назвал уничтожение России и слом безопасности в Евразии долгосрочной целью Запада
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«Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО — ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом», — заявил Патрушев, его слова приводит ТАСС.
Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что безопасность в Восточной Европе и всей Евразии будет зависеть от исхода спецоперации на Украине и договорённостей, которые будут достигнуты по её итогам.