Патрушев назвал уничтожение России и слом безопасности в Евразии долгосрочной целью Запада

США и НАТО преследуют долгосрочную цель ослабления или уничтожения России, а также слома архитектуры безопасности в Евразии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО — ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом», — заявил Патрушев, его слова приводит ТАСС.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что безопасность в Восточной Европе и всей Евразии будет зависеть от исхода спецоперации на Украине и договорённостей, которые будут достигнуты по её итогам.