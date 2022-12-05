Генсек ОДКБ: безопасность в Восточной Европе и всей Евразии будет зависеть от исхода СВО

Безопасность в Восточной Европе и всей Евразии будет зависеть от исхода спецоперации на Украине и договорённостей, которые будут достигнуты по её итогам. Об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

Его слова приводит ТАСС.

«Состояние безопасности всего Восточноевропейского региона и в целом на евразийском пространстве, наверное, и вся архитектура международной безопасности во многом будут зависеть от исхода специальной военной операции и достигнутых мирных договорённостей по её итогам», — сказал он на заседании Парламентской ассамблеи организации в Москве.

Вместе с этим польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил мнение, что в ситуации вокруг Украины может быть только один исход: «либо победит Украина, либо проиграет вся Европа».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить.

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Россия, без всяких сомнений, добьётся своих целей.