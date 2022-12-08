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Уилан заявил, что разочарован недостаточными усилиями Байдена по его освобождению

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Осуждённый в России за шпионаж американский гражданин Пол Уилан заявил CNN, что разочарован по поводу недостаточности усилий администрации президента США Джо Байдена для его освобождения.
Уилан заявил, что разочарован недостаточными усилиями Байдена по его освобождению
  • AP
  • © Sofia Sandurskaya, Moscow News Agency photo

«Я очень разочарован тем, что не было сделано большего для того, чтобы обеспечить моё освобождение», — сказал Уилан.

По его словам, он рад освобождению американки Бриттни Грайнер, однако удивлён, что его самого не включили в список на обмен.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на россиянина Виктора Бута. Россиянин уже вернулся на родину.

Байден заявил, что поговорил с освобождённой из тюрьмы Бриттни Грайнер, она находится в самолёте. Также американский президент сказал, что США продолжат работу над освобождением осуждённого в России Уилана.

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