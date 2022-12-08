Уилан заявил, что разочарован недостаточными усилиями Байдена по его освобождению
- AP
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«Я очень разочарован тем, что не было сделано большего для того, чтобы обеспечить моё освобождение», — сказал Уилан.
По его словам, он рад освобождению американки Бриттни Грайнер, однако удивлён, что его самого не включили в список на обмен.
8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на россиянина Виктора Бута. Россиянин уже вернулся на родину.
Байден заявил, что поговорил с освобождённой из тюрьмы Бриттни Грайнер, она находится в самолёте. Также американский президент сказал, что США продолжат работу над освобождением осуждённого в России Уилана.