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Байден заявил, что поговорил с освобождённой Грайнер

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Президент США Джо Байден заявил, что поговорил с освобождённой из тюрьмы Бриттни Грайнер, она находится в самолёте.
Байден заявил, что поговорил с освобождённой Грайнер
  • РИА Новости

«Несколько минут назад я разговаривал с Бриттни Грайнер. Она в безопасности», — написал он в Twitter.

Байден сообщил, что Грайнер находится в самолёте по дороге домой.

Ранее МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американскую баскетболистку Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Россиянин Виктор Бут находился в заключении в Соединённых Штатах почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году и вывезен в США.

Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.

В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, его приговорили к 25 годам тюрьмы.

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