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Байден: США продолжат работу над освобождением осуждённого в России Уилана

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Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты продолжат работу над освобождением осуждённого в России за шпионаж американского гражданина Пола Уилана.
Байден: США продолжат работу над освобождением осуждённого в России Уилана
  • AP

«Мы не забыли про Пола Уилана, который остаётся несправедливо заключённым в России», — сказал он. 

По словам Байдена, Вашингтон продолжит вести переговоры с Москвой об освобождении Уилана.

Также он попросил Россию позаботиться о здоровье американца.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Также сообщалось, что Бут вернулся на родину.

Байден заявлял, что поговорил с освобождённой из тюрьмы Грайнер, она находится в самолёте.

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