Байден: США продолжат работу над освобождением осуждённого в России Уилана
- AP
«Мы не забыли про Пола Уилана, который остаётся несправедливо заключённым в России», — сказал он.
По словам Байдена, Вашингтон продолжит вести переговоры с Москвой об освобождении Уилана.
Также он попросил Россию позаботиться о здоровье американца.
8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Также сообщалось, что Бут вернулся на родину.
Байден заявлял, что поговорил с освобождённой из тюрьмы Грайнер, она находится в самолёте.