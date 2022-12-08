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Глава союза предпринимателей Франции Ру де Безьё: США выигрывают от конфликта на Украине

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Конфликт на Украине ставит США в более выгодное положение, чем Европу, заявил в эфире радиостанции RMC глава союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безьё.
Глава союза предпринимателей Франции Ру де Безьё: США выигрывают от конфликта на Украине
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«Я не стану, как многие сторонники теорий заговора, обвинять США в том, что они развязали войну на Украине с целью нажиться на ней, но реальность такова, что они извлекают из неё выгоду», — цитирует его РИА Новости.

Ру де Безьё отметил, что цены на газ и электричество в Европе на фоне конфликта на Украине взлетели, а в США они остались стабильными.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что американцы хорошо зарабатывают на ситуации вокруг Украины.

Автор журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен выразил мнение, что Вашингтон может перестать поставлять оружие Киеву, если поймёт, что риски эскалации конфликта перевешивают интересы США.

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