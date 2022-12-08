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Рябков заявил, что американцы хорошо зарабатывают на ситуации вокруг Украины

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что американцы хорошо зарабатывают на ситуации вокруг Украины.
Рябков заявил, что американцы хорошо зарабатывают на ситуации вокруг Украины
  • РИА Новости

По его словам, ненасытность военно-промышленного комплекса США не имеет никаких пределов.

«А происходящее на Украине и вокруг неё — это только предлог для того, чтобы разжигать аппетиты, финансовые в том числе. Вообще американцы неплохо зарабатывают на нынешнем кризисе в самых разных областях: и в области энергопоставок по завышенным ценам, и в области так называемого пополнения подыстощившихся у союзников запасов вооружений, которые потоком направляются на Украину и перемалываются там», — цитирует его ТАСС.

Ранее автор журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен выразил мнение, что Вашингтон может перестать поставлять оружие Киеву, если поймёт, что риски эскалации конфликта перевешивают интересы США.

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