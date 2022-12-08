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МИД: Россия не пойдёт на односторонние уступки в диалоге с США по стратегической стабильности

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не пойдёт на односторонние уступки в рамках переговоров с США по стратегической стабильности.

По его словам, если американцы пойдут на возобновление диалога по стратегической стабильности, то Россия к этому готова.

Он отметил, что диалог возможен только на равной основе.

«Тем более ожидать каких-то результатов от него можно, только если с той стороны поймут, что односторонние уступки со стороны России просто исключаются», — сказал Рябков в интервью газете «Известия».

5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва вынуждена регулярно посылать Вашингтону и НАТО предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения ядерных держав.

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Москвой возможны при её заинтересованности.

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