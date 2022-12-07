FT: ведущие страны ЕС призвали пересмотреть санкции в отношении России
- РИА Новости
Отмечается, что за корректировку санкционного курса выступают Германия, Франция, Нидерланды, Испания, а также Бельгия и Португалия.
В документе утверждается, что поставки российской продукции иногда задерживаются в европейских портах дольше, чем необходимо.
«Нынешняя правовая ситуация способствует критике санкций, которые фактически препятствуют торговле продовольствием и удобрениями», — приводит издание фрагмент обращения стран Евросоюза.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что мировой рынок удобрений и продовольствия не может восстановиться без России.
Замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что Москва призывает ООН и страны Европы приступить к вывозу в Африку 280 тыс. т российских удобрений, арестованных ранее несколькими европейскими странами.