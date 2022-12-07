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FT: ведущие страны ЕС призвали пересмотреть санкции в отношении России

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Ряд ведущих стран Евросоюза призвали пересмотреть санкционный режим, чтобы обеспечить поставки российского зерна и удобрений на мировые рынки. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на документ.
FT: ведущие страны ЕС призвали пересмотреть санкции в отношении России
  • РИА Новости

Отмечается, что за корректировку санкционного курса выступают Германия, Франция, Нидерланды, Испания, а также Бельгия и Португалия.

В документе утверждается, что поставки российской продукции иногда задерживаются в европейских портах дольше, чем необходимо.

«Нынешняя правовая ситуация способствует критике санкций, которые фактически препятствуют торговле продовольствием и удобрениями», — приводит издание фрагмент обращения стран Евросоюза.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что мировой рынок удобрений и продовольствия не может восстановиться без России.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что Москва  призывает ООН и страны Европы приступить к вывозу в Африку 280 тыс. т российских удобрений, арестованных ранее несколькими европейскими странами.

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