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Лавров: Запад использует ООН для продвижения идей конфискации активов России и трибунала

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Запад использует ООН втёмную, продвигая идеи по конфискации российских активов и трибуналу против России, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Лавров: Запад использует ООН для продвижения идей конфискации активов России и трибунала
  • РИА Новости

«По Уставу ООН, решения наподобие тех, которые сейчас Запад продавливает, о создании трибунала, о репарациях за счёт конфискации активов, принадлежащих российскому народу... — все эти решения по Уставу ООН может принимать только Совет Безопасности», — заявил Лавров.

По его словам, в связи с этим западные страны предлагают создать трибунал и механизм конфискации активов «за пределами ООН», тем самым используя ООН «втёмную».

18 ноября появилась информация, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд. Отмечается, что большая часть замороженных активов находится в Бельгии.

Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления активами России.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что глава Еврокомиссии намерена легализовать понятие «грабёж», заявляя о создании специальных структур для управления активами России.

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