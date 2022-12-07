Лавров: Запад использует ООН для продвижения идей конфискации активов России и трибунала

Запад использует ООН втёмную, продвигая идеи по конфискации российских активов и трибуналу против России, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«По Уставу ООН, решения наподобие тех, которые сейчас Запад продавливает, о создании трибунала, о репарациях за счёт конфискации активов, принадлежащих российскому народу... — все эти решения по Уставу ООН может принимать только Совет Безопасности», — заявил Лавров.

По его словам, в связи с этим западные страны предлагают создать трибунал и механизм конфискации активов «за пределами ООН», тем самым используя ООН «втёмную».

18 ноября появилась информация, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд. Отмечается, что большая часть замороженных активов находится в Бельгии.

Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления активами России.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что глава Еврокомиссии намерена легализовать понятие «грабёж», заявляя о создании специальных структур для управления активами России.