Депутат Европарламента Дейли заявила, что Украина не сможет вернуть взятые у ЕС кредиты

Украина будет не в состоянии вернуть многомиллионные кредиты, выделенные ей Евросоюзом, заявила евродепутат от Ирландии Клэр Дейли.

«В стране идёт кошмарная шоковая терапия, распродажа общественной земли, разбалансировка рынка труда, продажа государственных активов и так далее... Будущее страны распродаётся, чтобы финансировать прокси-войну, которая разрывает это государство», — цитирует её РИА Новости.

По словам Дейли, из-за кредитов киевские власти заковали себя в «неолиберальные кандалы».

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг Украины на конец октября превысил $103 млрд.

6 декабря министры экономики и финансов стран ЕС не достигли договорённости о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до €18 млрд на 2023 год.