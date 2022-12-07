В МИД России выразили надежду, что страны Ближнего Востока не передадут Киеву ЗРК NASAMS

Россия рассчитывает, что страны Ближнего Востока не прислушаются к просьбам США и НАТО и не будут передавать Украине ЗРК NASAMS.

Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Нет, надеемся, что не согласятся. Зачем им это нужно?» — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

30 ноября представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон тесно работает с союзниками по вопросу дополнительного снабжения Украины системами ПВО.

Кроме того, власти США заключили контракт на сумму $1,2 млрд с компанией Raytheon на закупку систем противовоздушной обороны NASAMS для поставки Киеву.