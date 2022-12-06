Министры обороны Украины и США обсудили вопросы усиления системы ПВО украинской армии

Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора обсудили усиление системы ПВО ВСУ.

В Twitter Резников написал, что поговорил с главой американского ведомства о «дальнейших шагах по усилению ПВО Украины».

«Я бы хотел выразить глубокую благодарность США за неизменную поддержку!» — написал украинский министр.

30 ноября представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон тесно работает с союзниками по вопросу дополнительного снабжения Украины системами ПВО.

Кроме того, власти США заключили контракт на сумму $1,2 млрд с компанией Raytheon на закупку систем противовоздушной обороны NASAMS для поставки Киеву.