Грушко: ответом России на очередной пакет санкций ЕС станут встречные ограничительные меры

Ответом Москвы на возможный очередной пакет санкций Евросоюза станут встречные ограничительные меры, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Естественно, будем рассматривать встречные ограничительные меры, если это будет в наших интересах», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможных новых антироссийских санкциях ЕС.

Грушко отметил, что Евросоюз и другие страны Запада «перешли черту рационального поведения».

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что проект нового пакета санкций ЕС против России включает запрет вещания четырёх российских телеканалов.

Также Еврокомиссия предложила ввести запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках нового пакета санкций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможность введения новых антироссийских санкций.