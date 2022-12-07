Захарова: Россия ответит на любые санкции ЕС с учётом собственных интересов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможность введения новых антироссийских санкций.

«Вы прекрасно знаете, что на любые санкции даётся соразмерный, исходя из интересов нашей страны, ответ, проработанный в межведомственных форматах, согласованный, выверенный и так далее», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

По её словам, Россия научилась жить в условиях санкций.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что проект нового пакета санкций ЕС против России включает запрет вещания четырёх российских телеканалов.

Также Еврокомиссия предложила ввести запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках нового пакета санкций.