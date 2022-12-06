FT: ЕК предлагает запретить инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках новых санкций

Еврокомиссия предложила ввести запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках нового пакета санкций.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что запрет будет иметь исключения для некоторых конкретных продуктов.

В пакет также могут добавить пункт о контроле за экспортом технологий, которые, по мнению Брюсселя, Россия использует для поддержки своих оружейных заводов, и запрет на операции ещё с тремя российскими банками.

Ранее СМИ сообщали, что Европейская комиссия и страны Европейского союза обсудили подготовку нового пакета санкций против России.