Узнать больше

FT: ЕК предлагает запретить инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках новых санкций

Короткая ссылка
Еврокомиссия предложила ввести запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках нового пакета санкций.
FT: ЕК предлагает запретить инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках новых санкций
  • РИА Новости

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что запрет будет иметь исключения для некоторых конкретных продуктов.

В пакет также могут добавить пункт о контроле за экспортом технологий, которые, по мнению Брюсселя, Россия использует для поддержки своих оружейных заводов, и запрет на операции ещё с тремя российскими банками.

Ранее СМИ сообщали, что Европейская комиссия и страны Европейского союза обсудили подготовку нового пакета санкций против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить