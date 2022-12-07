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«Ъ»: лидеры стран Запада ожидают переговоров Украины и России, но не торопят их начало

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Западные страны ждут переговоров между Россией и Украиной, но не торопят их начало, пишет «Коммерсантъ».
«Ъ»: лидеры стран Запада ожидают переговоров Украины и России, но не торопят их начало
  • РИА Новости

В статье говорится, что поездка президента Франции Эммануэля Макрона в США обозначила два подхода к решению ситуации на Украине.

«С одной стороны, все союзники Киева так или иначе выражают готовность поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». С другой — некоторые, включая Францию, полагают, что надо быть готовыми к переговорам в любой момент и чем раньше они начнутся, тем лучше», — уточняется в материале.

Отмечается, что о переговорах в последние месяцы говорят всё чаще.

Ранее Макрон заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. При этом он сообщил, что намерен прежде провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив переговоров по Украине.

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