«Ъ»: лидеры стран Запада ожидают переговоров Украины и России, но не торопят их начало

Западные страны ждут переговоров между Россией и Украиной, но не торопят их начало, пишет «Коммерсантъ».

В статье говорится, что поездка президента Франции Эммануэля Макрона в США обозначила два подхода к решению ситуации на Украине.

«С одной стороны, все союзники Киева так или иначе выражают готовность поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». С другой — некоторые, включая Францию, полагают, что надо быть готовыми к переговорам в любой момент и чем раньше они начнутся, тем лучше», — уточняется в материале.

Отмечается, что о переговорах в последние месяцы говорят всё чаще.

Ранее Макрон заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. При этом он сообщил, что намерен прежде провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив переговоров по Украине.